В России может появиться налог на малодетных

Директор Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов направил президенту РФ Владимиру Путину проект концепции федерального закона «О статусе многодетных семей». Документ предусматривает приравнивание деятельности по воспитанию детей к трудовому стажу, право на бесплатное получение земельного участка с коммуникациями, а также введение в России налога на малодетность , пишут , пишут «Известия»





По словам Крупнова, цель законопроекта — принципиально изменить и повысить статус многодетных семей, которых в России 1,5 млн, что позволит к 2030 году решить проблемы в демографии. «Документ мы обсуждали с ассоциациями многодетных семей в различных субъектах. Все его поддержали», — уточнил он.





Ответственными за прохождение закона предлагается сделать Минобороны и Минэкономразвития России. Концепция закона предусматривает разделение многодетных семей на три категории: малоимущие (на обеспечении государства), зажиточные (на частичном гособеспечении) и состоятельные.





При этом многодетную семью в документе определяют как «полную семью, за исключением случаев смерти одного из супругов, имеющую трех и более детей (младший не должен достигать 18 лет)». Предлагается установить ежемесячные денежные выплаты в зависимости от количества детей: 25 тыс. для семей с тремя-четырьмя детьми, 45 тыс. — с пятью—семью и 100 тыс. рублей — при наличии восьми и более детей.





Другую часть поддержки предлагается оказывать в виде конкретных вещей или услуг. При этом деятельность по уходу за детьми должна быть включена в общий трудовой стаж. Ряд мер касается квартирного вопроса. Авторы законопроекта выступили с инициативой предоставлять многодетным семьям право на расселение в передовых по качеству жизни специализированных поселениях.





«Так будет реализовываться гарантированное право многодетной семьи на бесплатное получение земельного участка, инфраструктурно оборудованного по европейским стандартам, а также системой мер по поддержке строительства дома материалами, проектами, подключениями к сетям», — добавил Крупнов.





Президент Ассоциации многодетных семей Елена Фоминых указала, что сегодня выдача бесплатных земельных участков зачастую только обременяет семью. Это связано с тем, что территории не оснащаются инженерными коммуникациями, а за свой счет семья обеспечить их не может. Если же семья не хочет жить в таком городке, планируется компенсировать возврат ипотечного кредита по факту рождения четвертого и каждого следующего ребенка — 20% кредита за каждого. Для реализации этих целей должен быть создан государственный фонд поддержки многодетных семей, который будет формироваться из средств федерального (0,01%) и региональных бюджетов (0,5%), отчислений от продажи сырьевых ресурсов (2%) и «налога в пользу будущего» (1%). Также предлагается ввести специальный налог на малодетность (для бездетных не по медицинским показателям и для семей с одним ребенком). Его размер пока не определен.





Ранее был принят другой закон, касающийся детей. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете использовать при регистрации имени ребенка цифры, буквенно-цифровые обозначения, символы (за исключением дефиса), а также бранные слова и указания на ранги, должности или титулы. Документ был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.



