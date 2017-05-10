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В УПМ ГУВД Бишкека ищут бомбу

10 мая 2017, 14:09

На втором этаже здания обнаружили бесхозную сумку.

В здании Управления патрульной милиции ГУВД Бишкека ищут бомбу. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД кыргызской столицы.

По их данным, на втором этаже обнаружили бесхозную сумку. Вызвали бригаду саперов, а сотрудников вывели на улицу. Территория оцеплена.

Фото: NewsNN

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