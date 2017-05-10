В УПМ ГУВД Бишкека ищут бомбу
10 мая 2017, 14:09
На втором этаже здания обнаружили бесхозную сумку.
В здании Управления патрульной милиции ГУВД Бишкека ищут бомбу. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД кыргызской столицы.
По их данным, на втором этаже обнаружили бесхозную сумку. Вызвали бригаду саперов, а сотрудников вывели на улицу. Территория оцеплена.
Фото: NewsNN
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4857944-fb7b1b76324a3df81e633b51faf5ae58
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...