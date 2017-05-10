В Бельгии идет суд над десятью джихадистами

Им грозит от 5 до 15 лет тюрьмы.

Около десяти членов джихадистской ячейки предстанут сегодня перед судом в Бельгии. Им грозит от 5 до 15 лет тюрьмы, сообщает сообщает Росбалт

Как передает телерадиокомпания RTBF, подсудимые проживали в городе Жюме и были арестованы в период с января по май 2016 года. Они обвиняются в поддержке исламских боевиков в Сирии и связях с террористами.

По данным следствия, двое из обвиняемых контактировали с Инес Мадани — одной из трех женщин, планировавших в прошлом году теракт у собора Парижской Богоматери.



