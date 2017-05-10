В Бельгии идет суд над десятью джихадистами
10 мая 2017, 14:20
Им грозит от 5 до 15 лет тюрьмы.
Около десяти членов джихадистской ячейки предстанут сегодня перед судом в Бельгии. Им грозит от 5 до 15 лет тюрьмы, сообщает Росбалт.
Как передает телерадиокомпания RTBF, подсудимые проживали в городе Жюме и были арестованы в период с января по май 2016 года. Они обвиняются в поддержке исламских боевиков в Сирии и связях с террористами.
По данным следствия, двое из обвиняемых контактировали с Инес Мадани — одной из трех женщин, планировавших в прошлом году теракт у собора Парижской Богоматери.
Фото: Росбалт
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4857946-09d87da6a6151695eb0851e0650478ef
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...