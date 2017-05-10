Казахстанский депутат предупредил о новой финансовой пирамиде
10 мая 2017, 14:21
Депутата беспокоит деятельность сомнительных финансовых организаций.
Депутат мажилиса Бекболат Тлеухан потребовал от правительства положить конец деятельности иностранных финансовых пирамид, которые выманивают накопления казахстанцев.
Свой депутатский запрос Тлеухан адресовал генеральному прокурору РК Жакипу Асанову. "Можем ли мы говорить о нашей финансовой грамотности? Нет, не можем. Потому что многие люди вкладывают деньги в финансовые пирамиды, которые появляются ежегодно под новыми названиями, сожалеют об этом, теряют деньги, получают инсульты, не могут закрыть кредиты, ругаются с родственниками", — сказал Тлеухан на пленарном заседании мажилиса в среду.
"В этом году ходят слухи о финансовой компании под названием Questra World. Доверчивые люди верят словам "ты инвестор" и вкладывают свои накопления туда. Люди размещают на счет этой компании все средства, которые копили на покупку автомобиля, дома, открытие бизнеса и обманываются на счет того, что за короткие сроки получат прибыль", — продолжил он.
Депутат отметил, что компании, подобные Questra, хоть и находятся в Испании, основным их адресом являются оффшоры вроде Виргинских островов.
"Деньги скольких наших граждан утекут и потеряются за границей, кто за это ответит? Все эти компании вне закона. Они не платят Казахстану ни тиын налогов. Иностранцы не дают нам деньги, берут у нас. Нам нужно понять это. Компании, которые были до этого, собрали миллиарды тенге с народа и закрылись. Кто-то проводил расследование после этого? Если да, то почему мы не объявляем результаты?", — сказал Тлеухан. В настоящее время многие люди вкладываются в компанию Questra, берут кредиты, сдают золото в ломбард, продают авто и дома, отметил мажилисмен. "Вот-вот и эта компания закроется, лопнет как надутый пузырь. В конце концов у кого-то случится инсульт, инфаркт. Кто в итоге окажется плохим? Правительство. Потому что ему следовало проверить и остановить такую финансовую компанию, обучить людей финансовой грамотности", — добавил мажилисмен. "Пока люди берут кредиты, лезут в долги, нужно быстрее расследовать дела таких мошеннических иностранных компаний. Нужно предпринять меры, чтобы остановить это", — заключил депутат.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото © Sputnik
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