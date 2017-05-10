Казахстанский депутат предупредил о новой финансовой пирамиде

"В этом году ходят слухи о финансовой компании под названием Questra World. Доверчивые люди верят словам "ты инвестор" и вкладывают свои накопления туда. Люди размещают на счет этой компании все средства, которые копили на покупку автомобиля, дома, открытие бизнеса и обманываются на счет того, что за короткие сроки получат прибыль", — продолжил он.

Депутат отметил, что компании, подобные Questra, хоть и находятся в Испании, основным их адресом являются оффшоры вроде Виргинских островов.





"Деньги скольких наших граждан утекут и потеряются за границей, кто за это ответит? Все эти компании вне закона. Они не платят Казахстану ни тиын налогов. Иностранцы не дают нам деньги, берут у нас. Нам нужно понять это. Компании, которые были до этого, собрали миллиарды тенге с народа и закрылись. Кто-то проводил расследование после этого? Если да, то почему мы не объявляем результаты?", — сказал Тлеухан. В настоящее время многие люди вкладываются в компанию Questra, берут кредиты, сдают золото в ломбард, продают авто и дома, отметил мажилисмен. "Вот-вот и эта компания закроется, лопнет как надутый пузырь. В конце концов у кого-то случится инсульт, инфаркт. Кто в итоге окажется плохим? Правительство. Потому что ему следовало проверить и остановить такую финансовую компанию, обучить людей финансовой грамотности", — добавил мажилисмен. "Пока люди берут кредиты, лезут в долги, нужно быстрее расследовать дела таких мошеннических иностранных компаний. Нужно предпринять меры, чтобы остановить это", — заключил депутат.



