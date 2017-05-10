В УПМ ГУВД Бишкека бомбу не нашли
10 мая 2017, 14:23
Сотрудники УПМ возвращаются на рабочие места.
В здании Управления патрульной милиции ГУВД Бишкека бомбу не нашли. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Управлении внутренних дел столицы Кыргызстана.
По их данным, группа саперов завершила работу. В оставленной на втором этаже административного здания сумке были только вещи и бумаги.
Никакого взрывного устройства не обнаружено. Сотрудники УПМ возвращаются на рабочие места.
Фото: Кубань 24
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