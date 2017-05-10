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В УПМ ГУВД Бишкека бомбу не нашли

10 мая 2017, 14:23

Сотрудники УПМ возвращаются на рабочие места.

В здании Управления патрульной милиции ГУВД Бишкека бомбу не нашли. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Управлении внутренних дел столицы Кыргызстана.

По их данным, группа саперов завершила работу. В оставленной на втором этаже административного здания сумке были только вещи и бумаги.

Никакого взрывного устройства не обнаружено. Сотрудники УПМ возвращаются на рабочие места.

Фото: Кубань 24

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