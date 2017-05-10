Британское СМИ удивлено условиями боя Головкин — Альварес

Британское издание The Sun считает, что соглашение по поединку Геннадия Головкина и Сауля Альвареса больше играет на руку мексиканскому бойцу, сообщает сообщает Sports.kz





«Как выяснилось, Геннадий Головкин не будет иметь права на реванш в случае поражения Саулю Альваресу 16 сентября. Невероятно, но „Канело“ несмотря на то, что является лишь претендентом на ЧЕТЫРЕ титула GGG, такую опцию имеет.





Это по сути означает, что мексиканец после их боя сможет выбрать себе в соперники кого захочет, в то время как Головкин окажется в затруднительном положении, решая, хочет ли он реванша или нет.





Похоже, что соглашение уже в значительной степени склоняется в пользу боксера Golden Boy Promotions, вопреки тому, что он является претендентом и андердогом в данном противостоянии», — написано в материале TheSun.co.uk.



