Акция «день открытых дверей»

В этот день участники и ветераны Великой отечественной войны могут получить бесплатную консультацию врачей и пройти диагностические и аппаратные исследования бесплатно.

13 мая 2017 года с 9-00 до 15-00 часов в Больнице Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан проводится акция в честь празднования «72 - летия Победы в Великой отечественной войне», а также с целью привлечения внимания широких слоев населения к состоянию собственного здоровья в рамках специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в нашей Больнице.





В этот день участники и ветераны Великой отечественной войны могут получить бесплатную консультацию врачей и пройти диагностические и аппаратные исследования бесплатно.









Для остальных жителей и гостей столицы консультации ведущих специалистов, некоторые диагностические и аппаратные исследования проводятся с 50% скидкой.





Лучшие специалисты Больницы при проведении консультаций и диагностических исследований будут вести отбор пациентов, нуждающихся в стационарном лечении в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.





Кроме того, для тех, чье заболевание не входит в перечень гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, кто желает особых сервисных условий пребывания, в Больнице оказываются платные услуги, включающие в себя высокий уровень лабораторной, инструментальной и клинической диагностики, интенсивное комплексное лечение и эффективную медицинскую реабилитацию больных.









Перечень диагностических исследований с 50% скидкой на аппаратные исследования уточнять у организатора. 8 (7172) 70 80 90, bmcudp.kz



