Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Умер известный диджей Роберт Майлз

10 мая 2017, 14:38

Причина смерти не раскрывается.

Итальянский и швейцарский диджей и композитор Роберт Майлз скончался в возрасте 47 лет. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на портал DJ Mag Italia в среду, 10 мая, передает Lenta.ru

Причина смерти не раскрывается.

Майлз получил всемирную известность после выхода его композиции Children в 1995 году. Трек разошелся тиражом более двух миллионов экземпляров. В 1996-м музыкант выпустил песню Fable, возглавившую хит-парады в Австралии, США и странах Европы. Синглы вошли в дебютную пластинку диджея Dreamland (1996).

Композитор записал шесть студийных альбомов. Релиз его последней пластинки под названием Th1rt3en состоялся в 2011 году.

Роберт Майлз стал одним из основателей жанра «дрим-хаус», или «дрим-транс», главной особенностью которого является легкий бит и мягкая мелодия, исполняемая преимущественно на фортепиано.


Фото: vokrugzvezd.com


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...