Умер известный диджей Роберт Майлз
10 мая 2017, 14:38
Причина смерти не раскрывается.
Итальянский и швейцарский диджей и композитор Роберт Майлз скончался в возрасте 47 лет. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на портал DJ Mag Italia в среду, 10 мая, передает Lenta.ru
Причина смерти не раскрывается.
Майлз получил всемирную известность после выхода его композиции Children в 1995 году. Трек разошелся тиражом более двух миллионов экземпляров. В 1996-м музыкант выпустил песню Fable, возглавившую хит-парады в Австралии, США и странах Европы. Синглы вошли в дебютную пластинку диджея Dreamland (1996).
Композитор записал шесть студийных альбомов. Релиз его последней пластинки под названием Th1rt3en состоялся в 2011 году.
Роберт Майлз стал одним из основателей жанра «дрим-хаус», или «дрим-транс», главной особенностью которого является легкий бит и мягкая мелодия, исполняемая преимущественно на фортепиано.
Фото: vokrugzvezd.com
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