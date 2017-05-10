О доплатах работникам организаций, содержащихся за счет средств госбюджета, в сферах транспорта и коммуникаций
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 мая 2017 года № 239 перечень организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работникам которых производится доплата за особые условия труда в размере до 50% от должностного оклада, дополнен двумя учреждениями:
республиканское государственное учреждение «Астанақалалықжолзертханасы»;
республиканское государственное учреждение «Алматықалалықжолзертханасы».
Особые условия труда связаны со сложностью и напряженностью работы в организациях сферы транспорта и коммуникаций.
Доплата производится порядке, установленном руководителем организаций.
Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования - 4 мая 2017 года.
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