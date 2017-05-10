О доплатах работникам организаций, содержащихся за счет средств госбюджета, в сферах транспорта и коммуникаций

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 мая 2017 года № 239 перечень организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работникам которых производится доплата за особые условия труда в размере до 50% от должностного оклада, дополнен двумя учреждениями:

республиканское государственное учреждение «Астанақалалықжолзертханасы»;

республиканское государственное учреждение «Алматықалалықжолзертханасы».

Особые условия труда связаны со сложностью и напряженностью работы в организациях сферы транспорта и коммуникаций.

Доплата производится порядке, установленном руководителем организаций.

Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования - 4 мая 2017 года.