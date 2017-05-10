Дарио Катальдо: Мы обещали, что "Астана" постарается проявить себя, и мы сделали это

Четвертый этап «Джиро» стартовал в Чефалу, а финишировал на отметке 1892 метра над уровнем моря на вулкане Этна. Этап стал первым по-настоящему горным этапом итальянского Гранд-тура.

Первый горный этап «Джиро д’Италия» с финишем на вулкане Этна на Сицилии команда «Астана» провела на острие атаки. Во время финального восхождения на Этну поочередно атаковали Паоло Тиралонго, Пельо Бильбао и Йеспер Хансен, а на финише 5-е место занял Дарио Катальдо, пишет пишет Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт клуба.





Четвертый этап «Джиро» стартовал в Чефалу, а финишировал на отметке 1892 метра над уровнем моря на вулкане Этна. Этап стал первым по-настоящему горным этапом итальянского Гранд-тура.





Победителем этапа стал словенец Ян Поланц, выигравший после длительного отрыва. Вслед за ним спустя 19 секунд финишировал россиянин Ильнур Закарин, а еще через 10 секунд на финиш прибыла группа фаворитов, среди которых был и Дарио Катальдо, занявший 5-е место на этапе.





На заключительном подъеме Паоло Тиралонго стал первым гонщиком, атаковавшим из пелотона. После того, как его догнали, в атаку пошел Пельо Бильбао, последовавший за французом Пьерром Ролланом. На заключительных километрах подъема дважды пробовал атаковать Йеспер Хансен, последний раз всего за 1,5 км до финиша.





- Мы обещали, что команда постарается проявить себя, и мы сделали это. К сожалению, у отрыва было слишком большое преимущество перед началом подъема. Тиралонго хотел атаковать самостоятельно еще до начала подъема за 25 км до финиша, но отрыв был очень далеко. Из-за этого все атаки из пелотона проваливались – группа шла на очень высокой скорости, стараясь нейтрализовать отрыв. В финале я и Кангерт постарались финишировать как можно выше в спринте несмотря на очень сильный встречный ветер. Что ж, думаю, мы провели достойный этап, - рассказал Дарио Катальдо.





Новым лидером общего зачета «Джиро д’Италия» стал чемпион Люксембурга Боб Юнгельс. Танел Кангерт поднялся на 18-е место.





Завтра пройдет пятый этап итальянской супермногодневки: 159 км от Педары до Мессины.



