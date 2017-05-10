В РК утверждены правила проведения оценки рисков легализации доходов и финансирования терроризма

Оценка рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма длится не более 18 месяцев.

Постановлением Правительства РК от 3 мая 2017 года утверждены Правила проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма, сообщает Zakon.kz.





Так, оценка рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма производится в целях определения угроз и возможностей легализации доходов и финансирования терроризма в республике, выявления недостатков по реализации принятых в этом отношении мер.





Указывается, что оценка рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма длится не более 18 месяцев. Последующие оценки рисков проводятся по истечении 36 месяцев со дня начала предыдущей оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.





В целях оценки данных рисков уполномоченным органом создаются следующие рабочие группы по:





оценке угроз легализации (отмывания) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем;

оценке национальных уязвимостей;

оценке уязвимостей банковского сектора;

оценке уязвимостей сектора рынка ценных бумаг;

оценке уязвимостей сектора страхования;

оценке уязвимостей иных финансовых учреждений;

оценке уязвимостей нефинансового сектора;

оценке угроз и уязвимостей финансирования терроризма.





Членами рабочих групп являются представители государственных, правоохранительных и специальных государственных органов, обладающие необходимой квалификацией по вопросам, входящим в компетенцию рабочих групп.





Уполномоченный орган запрашивает у государственных, правоохранительных и специальных государственных органов предложения по кандидатурам представителей для включения в рабочие группы.

Руководители рабочих групп избираются из числа их членов посредством внутреннего голосования на первом заседании соответствующей рабочей группы и определяются в зависимости от исследуемой отрасли.





Уполномоченный орган координирует работу по реализации оценки рисков в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.





При этом оценка рисков легализации доходов и финансирования терроризма включает три этапа:





- сбор данных для оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма;

- обработка и анализ данных для оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма;

- оценка рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма и выявления мер, направленных на снижение данных рисков.





Запрос о представлении кандидатур в составы рабочих групп направляется уполномоченным органом не позднее 15 рабочих дней со дня начала каждой оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.

Государственные, правоохранительные и специальные государственные органы в течение 15 рабочих дней со дня получения указанного предложения направляют в уполномоченный орган предложения о включении своих представителей в составы рабочих групп в соответствии со сферами их деятельности.





На основании представленных предложений о включении в состав рабочих групп представителей государственных, правоохранительных и специальных государственных органов уполномоченный орган утверждает составы рабочих групп.





Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня утверждения составов рабочих групп утверждает график проведения заседаний рабочих групп и направляет для ознакомления членам рабочей группы.

Заседания рабочих групп проводятся в соответствии с графиком, но не реже одного раза в месяц.





В случае необходимости заседания рабочих групп проводятся по инициативам уполномоченного органа, руководителя рабочей группы.





Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.



