Москвичам запретят держать дома медведей и енотов
10 мая 2017, 15:04
В список запрещенных животных также войдут ядовитые рептилии и дикие кошки.
В Москве намерены запретить содержать в квартирах лемуров, сов, енотов и бурых медведей. Об этом порталу m24.ru рассказали в пресс-службе департамента природопользования.
Как отмечается, против содержания этих видов животных в многоквартирных домах высказалось более половины участников краудсорсинг-проекта «Дикие животные в городе».
Столичные власти в рамках подготовки городского закона о защите диких животных составляют список питомцев, которых будет запрещено содержать в многоквартирных домах. В него войдут, например, ядовитые рептилии и дикие кошки.
Фото: s-kuranty.ru
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