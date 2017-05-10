Москвичам запретят держать дома медведей и енотов

В список запрещенных животных также войдут ядовитые рептилии и дикие кошки.

В Москве намерены запретить содержать в квартирах лемуров, сов, енотов и бурых медведей. Об этом порталу Об этом порталу m24.ru рассказали в пресс-службе департамента природопользования.





Как отмечается, против содержания этих видов животных в многоквартирных домах высказалось более половины участников краудсорсинг-проекта «Дикие животные в городе».





Столичные власти в рамках подготовки городского закона о защите диких животных составляют список питомцев, которых будет запрещено содержать в многоквартирных домах. В него войдут, например, ядовитые рептилии и дикие кошки.



