Машкова и Самаликова представят Казахстан на чемпионате мира-2017 по пляжному волейболу
10 мая 2017, 15:12
В рамках подготовки к чемпионату мира-2017 в Австрии Татьяна Машкова и Бахтыгуль Самаликова примут участие в трех этапах Мирового тура и проведут двухнедельные учебно-тренировочные сборы в Европе.
По итогам выступлений на этапах Азиатского тура Казахстан завоевал одну квоту для участия в мировом первенстве, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ФВ РК.
На двух этапах во Вьетнаме казахстанские спортсменки Татьяна Машкова и Бахтыгуль Самаликова завоевали золотые и серебряные медали. Данные результаты дали Казахстану право выставить одну пару на чемпионат мира по пляжному волейболу, который пройдет в августе в Вене. Татьяна Машкова и Бахтыгуль Самаликова на данный момент являются сильнейшей парой в Казахстане, поэтому именно они представят страну на мировом первенстве.
В рамках подготовки к чемпионату мира-2017 в Австрии Татьяна Машкова и Бахтыгуль Самаликова примут участие в трех этапах Мирового тура и проведут двухнедельные учебно-тренировочные сборы в Европе.
Что касается мужских дуэтов, здесь казахстанским пляжникам отобраться на чемпионат мира не удалось. Тем не менее, наши спортсмены, сохраняют шансы выступить на мировом первенстве, в случае если Международная федерация волейбола (FIVB) даст Казахстану wild card.
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