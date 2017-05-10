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Стало известно какие кухни будут представлены на ЭКСПО-2017

10 мая 2017, 15:20

Посетителей ждет рестораны: казахской кухни «Tay Qazan», турецкой - «Ozyurt Restaurant», европейской - «Line Brew», русской, американской, чешской, итальянской и китайской кухни.

ЭКСПО-2017 будет удивлять посетителей не только инновационными технологиями в сфере альтернативной энергии и масштабной культурно-развлекательной программой, но и радовать гостей блюдами национальных ресторанов, расположенных в павильонах стран-участниц. Кроме того, на территории выставки будут представлены почти три десятка ресторанов и кафе, которые удовлетворят вкусы истинных гурманов разных кухонь стран мира.

Самую большую площадь занимает ресторан китайской кухни, который расположен в «China Cuisines&Culture Pavilion». В нем будет проведена неделя китайской кухни, в том числе знакомство с 8 основными китайскими кухнями. Кроме того, посетителей ждет рестораны: казахской кухни «Tay Qazan», турецкой - «Ozyurt Restaurant», европейской - «Line Brew», русской, американской, чешской, итальянской, а также, такие экзотические для казахстанцев; как ангольская, иорданская, малайская, афганская, пакистанская и иранская кухни.



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