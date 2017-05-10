Land Cruiser 200 стал самым быстрым внедорожником в мире









На взлётной полосе аэрокосмического испытательного центра в калифорнийском Мохаве TLC 200 разогнали до 370 км/ч. Это делает Land Cruiser самым быстрым внедорожником в мире. Он на 31 км/ч обошёл предыдущий рекорд, принадлежавший Mercedes-Benz GLK, который доработали в ателье Brabus.













Правда, есть одно но. Если заглянуть в Книгу рекордов Гиннесса, то титул будет всё ещё закреплён за GLK. По словам представителей Toyota, их «двухсотку» отказались признать внедорожником. Плюс такой «Лэнд Крузер» является единичным проектом и купить его невозможно. И это тоже могло сыграть определённую роль.







