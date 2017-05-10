Land Cruiser 200 стал самым быстрым внедорожником в мире
10 мая 2017, 15:21
Американцы разогнали «двухсотку» с 2000-сильным 5.7-литровым мотором до 370 км/ч.
В минувшем году на тюнинг-шоу SEMA был представлен Toyota Land Cruiser 200 с серьёзно доработанным мотором. Стандартную атмосферную «восьмёрку» оснастили парой огромных турбокомпрессоров Garrett, дрэговым трёхступенчатым автоматом и прочими плюшками, которые довели отдачу агрегата до 2 000 сил. Тогда тюнеры обещали, что поедет их «двухсотка» очень быстро. Слово они сдержали, сообщает kolesa.kz.
На взлётной полосе аэрокосмического испытательного центра в калифорнийском Мохаве TLC 200 разогнали до 370 км/ч. Это делает Land Cruiser самым быстрым внедорожником в мире. Он на 31 км/ч обошёл предыдущий рекорд, принадлежавший Mercedes-Benz GLK, который доработали в ателье Brabus.
Правда, есть одно но. Если заглянуть в Книгу рекордов Гиннесса, то титул будет всё ещё закреплён за GLK. По словам представителей Toyota, их «двухсотку» отказались признать внедорожником. Плюс такой «Лэнд Крузер» является единичным проектом и купить его невозможно. И это тоже могло сыграть определённую роль.
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