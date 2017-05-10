Что нужно успеть сделать до наступления Рамазана

Совсем скоро, 27 мая, для мусульман всего мира наступит великий пост - ораза, которая продлится до 25 июня. Но до наступления этого священного месяца, верующим желательно подготовить себя - и физически, и психологически, и морально - Zakon.kz





Рамадан – это время, когда верующие наиболее близки к Всевышнему, когда их дела, поступки и слова предстают пред Ним. Следовательно, все благое, которое от Него исходит, приносит человеку еще больший саваб, а наказание за плохое увеличивается. Рамадан – это возможность для мусульманина пересмотреть свое отношение к жизни, к мирскому, свои отношения с Всевышним и определить приоритеты. Такую возможность верующий не должен упускать. Этот Священный месяц является апогеем поклонения Аллаху, которое проявляется как физически, так и морально. И как перед любым предстоящим важным делом, нужно основательно подготовиться к этому священному периоду. Подготовку к Рамадану многие воспринимают только как подготовку к посту, и забывают о других важных аспектах. Между тем, до наступления оразы, желательно сделать следующее:





1. Намерение. Самым главным аспектом в любом действии в исламе является намерение. Наши поступки, в том числе поклонение, оцениваются по нашему намерению. Перед вступлением в Священный месяц Рамадан, убедитесь в намерении на искреннее поклонение Всевышнему и правильное проведение этого месяца. Перед наступлением Рамадана, нужно настроить сердце на совершение добрых поступков. Чтение Священного Корана, дополнительные намазы, раздача милостыни, поклонение Аллаху в мечети – вот чем надо занять себя весь этот месяц.





2. Совершите покаяние. Рамадан – это точка отсчета и возможность начать жизнь заново, искупив свои грехи. В Священный месяц нужно вступать чистым от своих грехов. Покаяние является обязательным в любое время, но по причине приближения великого и благословенного месяца, еще более важно поторопиться с покаянием в грехах, чтобы с началом Рамадана можно было бы полностью погрузиться в поклонение - с чистым сердцем и душевным спокойствием.





3. Составьте для себя список дел, которым вы хотели бы заняться в месяц Рамадан. Включите сюда как обязательные, так и добровольные дополнительные дела, тогда будет легче и проще выполнить намеченное. Приучайте себя к строгому распорядку дня. Это так же, как ходить в магазин со списком. Этот список должен касаться каждого аспекта вашей жизни, ваших отношений с Всевышним, знаний, деятельности, благотворительности, общества, уммы, родственников, друзей, семьи и здоровья, самосовершенствования (нрава, речи, религиозности) и так далее. Когда список будет готов, выразите намерение по каждому обозначенному пункту и ждите начала Рамадана, зная уже, какой деятельностью вы себя займете и как используете время, чтобы оно не прошло впустую.





4. До начала Рамадана следует возместить посты, которые остались с прошлого года, если таковые будут. В хадисе сказано, что Абу Салама сказал: «Я слышал, что Аиша (да будет доволен ею Аллах) сказала: «Я была должна (посты) с прошлого Рамадана, и у меня не было возможности восполнить их, кроме как в Шабан».





Аль-Хафиз Ибн Хаджар сказал: «Из ее стремления восполнить пост в Шабан берется то, что нельзя откладывать возмещение поста до начала следующего Рамадана» («Фатх-уль-Бари», 4/191).





5. «Порепетируйте» пост. Пророк Мухаммад (мир ему) говорил, что лучшим месяцем для поста после Рамадана является пост в месяц Шагъбан. Пост в шагъбан является сунной, всеобъемлющая милость Всевышнего такова, что он сделал ее желательной, чтобы верующий не сразу погружался в сложное воздержание от пищи и питья, а смог приспособить себя к этому еще до наступления Рамадана. Кроме того, перед Рамаданом следует уменьшить количество потребляемой пищи, потому что организму будет очень сложно сразу привыкнуть к резкому уменьшению потребляемой еды.





6. Следует подготовиться к Рамадану и физически, отказаться от жаренной и острой пищи, от кофе и газированных напитков, так как они ведут к ухудшению состояния организма.





7. Для того, чтобы извлечь максимальную пользу и саваб в месяц Рамадан, следует запастись знаниями для следования правилам Рамадана и для познания блага Рамадана. Читайте статьи, хадисы, книги о Рамадане, слушайте лекции и хутбы на эту тему.





8. Перед Рамаданом мусульманину следует рассчитаться со всеми долгами, если они есть, и завершить ранее начатые дела, чтобы максимально посвятить Рамадан поклонению. Следует завершить дела, которые могут отвлечь мусульманина от процедуры поклонения.





9. Желательно сделать дома генеральную уборку.





10. Читайте Коран. Эта священная книга никогда не должна сходить с рук мусульманина, и перед началом Священного месяца, верующий еще больше внимания должен уделить словам Аллаха. Эта книга дает не только знания, но и укрепляет иман и настраивает на нужный лад перед началом Священного Рамадана. Месяц Ша’бан был назван месяцем чтецов Корана.





Пусть Аллах дарует нам сил, знаний и веры, чтобы достойно встретить и провести Священный месяц Рамадан.











