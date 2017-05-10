В полиции Маката сменилось руководство

Приказом начальника ДВД Атырауской области на должность начальника ОВД Макатского района назначен Утепберген Селеубаевич Сарбасов.

«Полковник полиции У. С. Сарбасов окончил Алматинскую высшую следственную школу ГСК РК. Службу в органах внутренних дел начал в должности милиционера ОВД Кызылкогинского района. В разные годы занимал руководящие посты, в том числе возглавлял Курмангазинское РОВД и областное управление по борьбе с экстремизмом», - отмечено в сообщении пресс-службы ДВД Атырауской области.

В пресс-службе также уточнили, что прежний начальник РОВД, Бекадил Жайкин, вышел на пенсию.

Напомним, также, что недавно Макатское РОВД оказалось в центре коррупционного скандала, когда за получение взятки попались заместитель начальника и его подчиненный. Оба мздоимца осуждены.

Лев Гузиков