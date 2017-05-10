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Зазевавшийся водитель совершил ДТП на ул.Саина в Алматы

10 мая 2017, 15:28

В результате ДТП обошлось без пострадавших.

На ул.Саина в Алматы произошло ДТП с участием автомобилей Toyota Camry и Mazda, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Авария случилась по ул.Саина, под мостом между улицами Кабдолова и Жубанова. На этом участке дороги зачастую скапливаются машины, движение затруднено. Водитель Mazda ехал в южном направлении, и по неизвестным причинам слишком поздно увидел поток машин впереди. Он резко затормозил, вывернул руль влево, но все же врезался в Mazda. После столкновения Toyota зажало между отбойником и другой машиной.

В результате ДТП обошлось без пострадавших. На участке дороги образовалась большая пробка, так как разбитые машины заняли почти две полосы движения. Прибывшие сотрудники полиции очертили ДТП и поспешили убрать машины.





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