В Атырауской области прокуроры выявили 70 аудиозаписей противоречащих конституции
10 мая 2017, 15:31
В результате проведенных работ оказана медпомощь 631 гражданину, из них более 250 больным поставлены диагнозы и назначены лечения.
С 17 апреля 2017 года в Атырауской области рабочая группа под руководством прокурора области Г. Тогизбаева провела 182 мероприятия в 4 районах области, с охватом в 14 тысяч человек.
Группой осуществлялся анализ ситуации в регионе, мониторинг интернет пространства. В ходе мониторинга социальных сетей (в частности vkontakte.ru), прокурорами выявлено более 70 фактов распространения аудиозаписей, содержание которых согласно заключению религиоведческой экспертизы противоречит Конституции, другим законам и нормативно-правовым актам Республики Казахстан.
О блокировании вышеуказанных аудиозаписей направлено письмо в Комитет по связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.
Группой проводится широкомасштабная информационно-разъяснительная работа среди населения в сферах здравоохранения, образования, труда и социальной защиты, религии с акцентом на противодействие экстремизму и терроризму и др.
В результате проведенных работ оказана медпомощь 631 гражданину, из них более 250 больным поставлены диагнозы и назначены лечения.
Рабочей группой было проведено мероприятие «Ярмарка свободных вакансий», по результатам которого уже сегодня удалось трудоустроить 53 человека, помимо этого 22 предпринимателя получили поддержку от государственных органов.
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