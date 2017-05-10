В Саудовской Аравии будут выдавать компенсации гражданам с низким доходом

Более 11 миллионов человек обратились за финансовой поддержкой.

Правительство Саудовской Аравии начнет с июля выплачивать денежные компенсации подданным с низким и средним доходом, чтобы поправить их финансовое положение, ослабленное сокращением госсубсидий , сообщает , сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Блумберг.





В интервью агентству замминистра экономики и планирования Саудовской Аравии Мухаммед ат-Тувижри отметил, что счет гражданина — программа по выплате наличных, чтобы компенсировать саудовским подданным с низким и средним доходом сокращение субсидий и другие меры жесткой экономии, по плану в июле начнет делать платежи.





По его словам, более 11 миллионов человек обратились за финансовой поддержкой, но правительство продолжает обсуждать, сколько из них имеют право получить ее.





"Указание заместителя наследного принца Мухаммеда бен Салмана, которым мы руководствуемся, — быть настолько щедрыми, насколько это возможно, и охватить как можно больше людей", — добавил ат-Тувижри.





Ранее вице-крон-принц королевства сообщил в телевизионном интервью, что к бедному населению, которое нуждается в денежных компенсациях, относятся 10 миллионов саудовских подданных.





В то же время правительство все еще решает, какие субсидии и для какого числа людей необходимо отменить, а какие оставить.



