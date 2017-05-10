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Дожди с грозами на большей части Казахстана не вызовут похолодания

10 мая 2017, 15:54

Прогноз на 11-13 мая.

Неустойчивый характер погоды с дождями, грозами, сильным порывистый ветром и местами градом сохранится на большей части территории Казахстана. Такая погода по-прежнему связана с прохождением через республику атмосферных фронтов сначала тёплых, а затем холодных. Но так как тропосферные потоки (на высоте около 5 км) имеют западное и юго-западное направление, то и похолодание не будет, сообщает РГП "Казгидромет".

А в южных, юго-восточных и восточных областях, где дождь ожидается лишь в ближайшие сутки, ожидается и повышение температуры. Дневная температура 12-13 мая здесь повысится до плюс 27…35ºС, что конечно выше климатической нормы для данного периода.

Консультативный прогноз погоды по Астане:
на 11 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный 9-14 м/с. Температура ночью +12+14°С, днем +25+27°С.
на 12 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с пере-ходом на северный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью +14+16°С, днем +27+29°С.
на 13 мая: переменная облачность, днем дождь. Ветер северный, северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью +10+12°С, днем +22+24°С.

Консультативный прогноз погоды по Алматы
на 11 мая: переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, гроза. Ветер 0-5, при грозе порывы 8 м/с. Температура ночью +13+15°С, днем +25+27°С.
на 12 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью +11+13°С, днем +27+29°С.
на 13 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью +13+15°С, днем +29+31°С.

Фото: Стихи.ру

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