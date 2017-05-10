Дожди с грозами на большей части Казахстана не вызовут похолодания
10 мая 2017, 15:54
Прогноз на 11-13 мая.
Неустойчивый характер погоды с дождями, грозами, сильным порывистый ветром и местами градом сохранится на большей части территории Казахстана. Такая погода по-прежнему связана с прохождением через республику атмосферных фронтов сначала тёплых, а затем холодных. Но так как тропосферные потоки (на высоте около 5 км) имеют западное и юго-западное направление, то и похолодание не будет, сообщает РГП "Казгидромет".
А в южных, юго-восточных и восточных областях, где дождь ожидается лишь в ближайшие сутки, ожидается и повышение температуры. Дневная температура 12-13 мая здесь повысится до плюс 27…35ºС, что конечно выше климатической нормы для данного периода.
Консультативный прогноз погоды по Астане:
на 11 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный 9-14 м/с. Температура ночью +12+14°С, днем +25+27°С.
на 12 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с пере-ходом на северный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью +14+16°С, днем +27+29°С.
на 13 мая: переменная облачность, днем дождь. Ветер северный, северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью +10+12°С, днем +22+24°С.
Консультативный прогноз погоды по Алматы
на 11 мая: переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, гроза. Ветер 0-5, при грозе порывы 8 м/с. Температура ночью +13+15°С, днем +25+27°С.
на 12 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью +11+13°С, днем +27+29°С.
на 13 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью +13+15°С, днем +29+31°С.
Фото: Стихи.ру
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4857966-33b4f5690bc1d90f2bba223a3d57c78b
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...