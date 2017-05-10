Начался судебный процесс по делу об убийстве школьника в Алматы

Процесс проходит под председательством судьи Берикжана Байжунусова в Каскелене. Суд начался с установления личности подсудимых.

На скамье подсудимых — мачеха убитого мальчика Шарипа Акбердиева, ее дети Темир и Айдана, сводный брат Темира несовершеннолетний Кадиржан Гулямов, а также Руслан Муталиев.

Шарипа Акбердиева и Темир Акбердиев обвиняются по ст. 99, ч. 2, п. 3, 7, 14 УК РК — "Убийство в группе лиц", ст. 125, ч. 2, п. 1, 5 УК РК — "Похищение человека в группе лиц" и ст. 132 УК РК — "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение уголовных правонарушений".





Кадиржан Гулямов обвиняется по ст. 99, ч. 2, п. 3, 7, 14 УК РК "Убийство в группе лиц", ст. 125, ч. 2, п. 1, 5 УК РК "Похищение человека в группе лиц". Айдана Акбердиева и Руслан Муталиев обвиняются в пособничестве в совершении преступлений, предусмотренных ст. 99, ч. 2, п. 3, 7, 14 УК РК "Убийство в группе лиц", ст. 125, ч. 2, п. 1, 5 УК РК "Похищение человека в группе лиц".



