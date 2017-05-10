Начался судебный процесс по делу об убийстве школьника в Алматы
10 мая 2017, 15:57
На скамье подсудимых по делу об убийстве 11-летнего школьника Оркена Азаматулы пять человек, один из них несовершеннолетний.
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматинской области начались предварительные слушания по делу мачехи, подозреваемой в организации и убийстве 11-летнего пасынка в Алматы.
Процесс проходит под председательством судьи Берикжана Байжунусова в Каскелене. Суд начался с установления личности подсудимых.
На скамье подсудимых — мачеха убитого мальчика Шарипа Акбердиева, ее дети Темир и Айдана, сводный брат Темира несовершеннолетний Кадиржан Гулямов, а также Руслан Муталиев.
Шарипа Акбердиева и Темир Акбердиев обвиняются по ст. 99, ч. 2, п. 3, 7, 14 УК РК — "Убийство в группе лиц", ст. 125, ч. 2, п. 1, 5 УК РК — "Похищение человека в группе лиц" и ст. 132 УК РК — "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение уголовных правонарушений".
Кадиржан Гулямов обвиняется по ст. 99, ч. 2, п. 3, 7, 14 УК РК "Убийство в группе лиц", ст. 125, ч. 2, п. 1, 5 УК РК "Похищение человека в группе лиц". Айдана Акбердиева и Руслан Муталиев обвиняются в пособничестве в совершении преступлений, предусмотренных ст. 99, ч. 2, п. 3, 7, 14 УК РК "Убийство в группе лиц", ст. 125, ч. 2, п. 1, 5 УК РК "Похищение человека в группе лиц".
Ученик шестого класса одной из школ Алматы Оркен Азаматулы пропал 19 января, когда вышел из школы и не вернулся домой. Заявление в полицию о пропаже мальчика его бабушка написала вечером того же дня. Позже было найдено тело ребенка. В убийстве подозревается мачеха мальчика. По данным следствия, женщина вместе с сообщниками похитила ребенка, а затем отвезла в заранее арендованный дачный дом. Там ребенка жестоко убили. По версии следствия, таким образом Шарипа Акбердиева хотела отомстить мужу.
Кроме того, в ходе допроса удалось выяснить, что ранее женщина планировала убийство свекрови. Сейчас женщина и четверо подозреваемых — это дочь и сын Акбердиевой, а также двое сообщников — арестованы. Им предъявлено обвинение по двум статьям — умышленное убийство и похищение человека. Как сообщил прокурор Алмалинского района Алматы Мадияр Басшыбаев, мачеха, подозреваемая в организации и убийстве 11-летнего пасынка в Алматы, пошла на это из-за неприязненных отношений со свекровью и из желания отомстить мужу.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото © SPUTNIK / ДАНИЯР ДАУТАЛИЕВ
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4857967-86dd061bc6d96ae6c59697dd8ef01578
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...