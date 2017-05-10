Юрий Пак, обвиненный в телефонном терроризме, сильно заболел в колонии

О том, что бывший учитель одной из карагандинских школ болен, написала его супруга на своей странице в социальных сетях. По ее словам, Юрий Пак выходил на связь из колонии, где он отбывает наказание по статье "Лжетерроризм".





"Вчера звонил Юра. Поговорил со мной, с Даниилом и даже с Анечкой (все-таки она нашла в себе силы немного поговорить с папой и даже почти не плакала). Это был настоящий день победы. В последние дни Юра очень болел — почки. Говорит, что вставал и ходил с большим трудом. Санчасть колонии не знает уже, что с ним делать — воспаление не проходит даже после массированного курса антибиотиков", — написала Ольга Пак.



