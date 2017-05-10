Юрий Пак, обвиненный в телефонном терроризме, сильно заболел в колонии
10 мая 2017, 16:00
По словам Ольги Пак, ее муж не может нормально передвигаться из-за сильного воспаления почек.
Супруга осужденного по обвинению в телефонном терроризме Юрия Пака Ольга сообщила, что ее муж получил в колонии воспаление почек.
О том, что бывший учитель одной из карагандинских школ болен, написала его супруга на своей странице в социальных сетях. По ее словам, Юрий Пак выходил на связь из колонии, где он отбывает наказание по статье "Лжетерроризм".
"Вчера звонил Юра. Поговорил со мной, с Даниилом и даже с Анечкой (все-таки она нашла в себе силы немного поговорить с папой и даже почти не плакала). Это был настоящий день победы. В последние дни Юра очень болел — почки. Говорит, что вставал и ходил с большим трудом. Санчасть колонии не знает уже, что с ним делать — воспаление не проходит даже после массированного курса антибиотиков", — написала Ольга Пак.
Она также отмечает, что о плохом старается не думать и верить в лучшее.
"Конечно, во многом это обострение связано с гнетущим чувством ожидания (первый приступ у Юры был сразу после апелляции), до этого он никогда не знал проблем с почками…", — отмечает она. Кроме того, в публикации супруга Юрия Пака сообщает, что в конце апреля администрация колонии подала документы в Абайский суд на замену неотбытого срока штрафом и "это единственный шанс для Юры быть на выпускном вечере Анечки и своего класса". "И снова я как ненормальная сижу на сайте Абайского районного суда — когда они назначат дату заседания, а потом буду ждать их решения. Конечно, мы надеемся. Надеемся, что суд одобрит замену "неотбытого срока штрафом", что прокуратура не станет обжаловать это решение, что они не станут тянуть, ведь выпускной назначен на 12 июня…", — добавляет она. Учитель физики Юрий Пак 3 октября 2016 года был осужден по обвинению в лжетерроризме на два года лишения свободы. Его признали виновным в преступлении, предусмотренном статьей 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Осужденный свою вину не признал. Решением апелляционной коллеги по уголовным делам Карагандинской области приговор суда первой инстанции оставлен без изменения. 10 марта Юрию Паку сократили срок на четверть по амнистии.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото © Sputnik
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