В Акмолинской области на полицейских напал отец подростка, севшего за руль без прав
10 мая 2017, 16:03
Полицейские в очередной раз напоминают, что оказание сопротивления, неповиновение законным требованиям сотрудников полиции влечет за собой привлечение к уголовной ответственности и немалые штрафы.
8 мая сотрудниками Жаркаинского РОВД на пересечении улиц Ниязбаева – Укубаева в г. Державинске была остановлена автомашина марки «Volkswagen tiguan», водитель которой нарушил ПДД, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.
В ходе проверки документов сотрудники полиции выяснили, что водителю еще не исполнилось 18 лет. Соответственно, водительского удостоверения у нарушителя не оказалось. Для выяснения всех обстоятельств, кто и как мог доверить 17-летнему подростку управление автомобилем, стражи порядка вызвали его родителей. На место происшествия прибыл 43-летний отец нарушителя.
Мужчина, не слушая законные требования сотрудников полиции, беспричинно оскорбил стражей порядка, а также оказал физическое сопротивление, и пытался покинуть место происшествия. В итоге отец юного водителя был задержан и доставлен в полицию. Согласно заключению экспертизы, нарушитель был трезв.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 308 ч. УК РК (Применение насилия в отношении представителя власти), мужчина водворен в изолятор временного содержания. Ему грозит штраф в размере до 2 000 МРП, либо лишение свободы на срок до двух лет.
Также сотрудниками полиции бы составлен административный протокол за нарушение ПДД по ст. 601 ч.1 КРКоАП РК - Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги).
Вместе с тем, полицейские в очередной раз напоминают гражданам, что оказание сопротивления, неповиновение законным требованиям сотрудников полиции при исполнении служебных обязанностей влечет за собой привлечение к уголовной ответственности и немалые штрафы. Только с начала года было возбуждено 9 уголовных дел по фактам оказания сопротивления полицейским.
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