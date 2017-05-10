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Посол США в Казахстане назвал главную цель американцев в Сирии

10 мая 2017, 16:10

Крол также высказал позицию своей страны касательно Астанинского процесса.

Посол США в Казахстане Джордж Крол назвал главную боевую цель своей страны в Сирии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главная цель США на территории Сирии - это уничтожение ИГИЛ, которое угрожает не только Сирии, но и многим другим странам», - сказал он. Д.Крол также высказал позицию своей страны касательно Астанинского процесса.

Он напомнил, что Штаты принимают в них участие только в качестве наблюдающей стороны. «Что касается переговоров по Сирии в Астане, мы были приглашены сюда в качестве наблюдателя, а не участника переговорных процессов.

Активное участие принимали три страны-гаранта - Российская Федерация, Турция и Иран», - отметил Д.Крол.

«У нас есть позиция, которую мы уже озвучивали в официальной информации, - продолжил он. - США приветствуют все попытки урегулирования ситуации и прекращения этой бойни. Мы хотим прекратить конфликт в Сирии, потому что мы все знаем, что решение этой проблемы возможно только путем политического диалога».

Азамат Сыздыкбаев
Фото с сайта kaznu.kz

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