Продажи электрических BMW выросли вдвое

В первом квартале 2017 года продажи гибридных и полностью электрических автомобилей BMW выросли вдвое – почти до 20 тысяч единиц. В ходе конференции, состоявшейся после публикации финансовой отчетности, глава концерна Харальд Крюгер заявил, что электрификация модельного ряда относится к приоритетным задачам BMW.





В общем объеме продаж BMW доля «зеленых» машин по-прежнему мала – чуть больше 3%, но она увеличивается. В частности, поставки хетчбэка i3 выросли за обозначенный период на 50%. Этим летом, когда до автосалонов доберется MINI Countryman Plug-in Hybrid, он станет уже девятой моделью с электротягой в портфеле BMW AG. Напомним, помимо i3 и i8, баварцы предлагают плагин-гибридные модификаций своих обычных автомобилей, объединенные под вывеской iPerformance.





Автоконцерн в очередной раз подтвердил, что в 2018 году выйдет BMW i8 Roadster, в 2019-м – полностью электрический MINI, а в 2020-м – полностью электрический BMW X3. В 2021 году на заводе в Дингольфинге начнется производство модели BMW iNEXT, которая, помимо электропривода, получит автопилот и широкие сетевые возможности.



