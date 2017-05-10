Две сестры и брат утонули в поливном арыке в Алматинской области

За один день в регионе погибли 5 детей.

В праздничные дни в Алматинской области зарегистрированы 2 несчастных случая, при которых погибли 5 детей , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.





8 мая в Райымбекском районе около села Талас, на отгонном участке «Актуек», во время игр по неосторожности упали в поливной арык и утонули трое детей из одной семи - две девочки 2012, 2014 годов рождения и мальчик, 2015 года рождения. Дети играли в 300 метрах от дома.





Также, 8 мая в Ескельдинском районе около села Теректы в реке Теректы при невыясненных обстоятельствах утонули две девочки, 2004 года рождения.





"Утром 8 мая гражданка А. со своими двумя дочерьми, 2004 и 2006 г.р., и с соседской девочкой, 2004 г.р., пошли собирать грибы. Вечером того же дня, возвращаясь домой, гр-ка А. вместе с младшей дочерью, не дожидаясь оставшихся 2 девочек, ушли домой. Поздно вечером, заметив, что оставшиеся в горной местности девочки не вернулись, родители забили тревогу. Ночные поиски не дали результатов. Утром 9 мая тела обеих девочек были найдены в реке Теректы. На поиски были задействованы более 120 человек из ОЧС и РОВД Ескельдинского района, а также местные жители", - сообщили в ДЧС.





Эти несчастные случаи произошли из-за несоблюдения элементарных правил безопасности, и по недосмотру родителями за несовершеннолетними детьми.





"Данных трагедий можно было избежать, если бы взрослые не оставили своих детей одних и предусмотрели возможный несчастный случай, с учётом их возраста. Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области просит население соблюдать правила безопасности при отдыхе на природе и не оставлять несовершеннолетних детей без присмотра", - резюмировали в ведомстве.