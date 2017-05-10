Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Мексике прооперировали самого тяжелого человека в мире

10 мая 2017, 16:20

Франко, максимальный вес которого достигал 595 кг, перед операцией пришлось скинуть значительную часть массы.

Самый тяжелый человек в мире Хуан Педро Франко, в какой-то момент весивший практически 600 кг, успешно прошел хирургическую операцию шунтирования желудка в Мексике, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Процедуры должны снизить вдвое вес Хуана Педро Франка, который, как ожидается, пройдет еще одну хирургическую операцию. "Операция прошла весьма успешно. Однако сейчас нам придется ждать и смотреть, как он отреагирует на перемену. Будем надеяться, что все пройдет хорошо", — сообщил во вторник его хирург Хосе Кастанеда.

Франко, максимальный вес которого достигал 595 кг, перед операцией пришлось скинуть значительную часть массы. Врачи разрешили проводить операцию после того, как увидели устойчивый прогресс и мотивацию со стороны мужчины сбросить вес.

Следующие процедуры, как отмечает агентство, должны пройти в ноябре текущего года.

Фото: InfoKava.com

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...