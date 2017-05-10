В Мексике прооперировали самого тяжелого человека в мире

Самый тяжелый человек в мире Хуан Педро Франко, в какой-то момент весивший практически 600 кг, успешно прошел хирургическую операцию шунтирования желудка в Мексике,

Процедуры должны снизить вдвое вес Хуана Педро Франка, который, как ожидается, пройдет еще одну хирургическую операцию. "Операция прошла весьма успешно. Однако сейчас нам придется ждать и смотреть, как он отреагирует на перемену. Будем надеяться, что все пройдет хорошо", — сообщил во вторник его хирург Хосе Кастанеда.





Франко, максимальный вес которого достигал 595 кг, перед операцией пришлось скинуть значительную часть массы. Врачи разрешили проводить операцию после того, как увидели устойчивый прогресс и мотивацию со стороны мужчины сбросить вес.





Следующие процедуры, как отмечает агентство, должны пройти в ноябре текущего года.