Убийство школьника в Алматы: подсудимые отказались от суда присяжных

Фигуранты дела об убийстве 11-летнего Оркена Азаматулы отказались от суда присяжных, процесс пройдет в открытом режиме.

В среду в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматинской области в городе Каскелене прошли предварительные слушания по делу мачехи, подозреваемой в организации и убийстве пасынка в Алматы.





На скамье подсудимых: мачеха убитого мальчика Шарипа Акбердиева, ее дети − Темир и Айдана, сводный брат Темира — Кадиржан Гулямов, а также Руслан Муталиев. Шарипа Акбердиева и Темир Акбердиев обвиняются по ст. 99, ч. 2, п. 3, 7, 14 УК РК — "Убийство в группе лиц", ст. 125, ч. 2, п. 1, 5 УК РК — "Похищение человека в группе лиц" и ст. 132 УК РК — "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение уголовных правонарушений". Кадиржан Гулямов по ст. 99, ч. 2, п. 3, 7, 14 УК РК — "Убийство в группе лиц", ст. 125, ч. 2, п. 1, 5 УК РК — "Похищение человека в группе лиц". Айдана Акбердиева и Руслан Муталиев обвиняются в пособничестве в совершении преступлений, предусмотренных ст. 99, ч. 2, п. 3, 7, 14 УК РК — "Убийство в группе лиц", ст. 125, ч. 2, п. 1, 5 УК РК — "Похищение человека в группе лиц". Мама и бабушка убитого школьник в ходе заседания заявили, что против проведения суда в закрытом режиме. "Я считаю, что суд над преступниками не должен проходить в закрытом режиме. Я против. Пусть проходит в открытом. Пусть весь Казахстан знает", — сказала бабушка Оркена Азаматулы.



