Убийство школьника в Алматы: подсудимые отказались от суда присяжных
10 мая 2017, 16:22
Бабушка погибшего от рук родственников мальчика потребовала суда в открытом режиме.
Фигуранты дела об убийстве 11-летнего Оркена Азаматулы отказались от суда присяжных, процесс пройдет в открытом режиме.
В среду в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматинской области в городе Каскелене прошли предварительные слушания по делу мачехи, подозреваемой в организации и убийстве пасынка в Алматы.
На скамье подсудимых: мачеха убитого мальчика Шарипа Акбердиева, ее дети − Темир и Айдана, сводный брат Темира — Кадиржан Гулямов, а также Руслан Муталиев. Шарипа Акбердиева и Темир Акбердиев обвиняются по ст. 99, ч. 2, п. 3, 7, 14 УК РК — "Убийство в группе лиц", ст. 125, ч. 2, п. 1, 5 УК РК — "Похищение человека в группе лиц" и ст. 132 УК РК — "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение уголовных правонарушений". Кадиржан Гулямов по ст. 99, ч. 2, п. 3, 7, 14 УК РК — "Убийство в группе лиц", ст. 125, ч. 2, п. 1, 5 УК РК — "Похищение человека в группе лиц". Айдана Акбердиева и Руслан Муталиев обвиняются в пособничестве в совершении преступлений, предусмотренных ст. 99, ч. 2, п. 3, 7, 14 УК РК — "Убийство в группе лиц", ст. 125, ч. 2, п. 1, 5 УК РК — "Похищение человека в группе лиц". Мама и бабушка убитого школьник в ходе заседания заявили, что против проведения суда в закрытом режиме. "Я считаю, что суд над преступниками не должен проходить в закрытом режиме. Я против. Пусть проходит в открытом. Пусть весь Казахстан знает", — сказала бабушка Оркена Азаматулы.
Судья Берикжан Байжунусов огласил, что суд по делу пройдет в открытом режиме. Главное судебное разбирательство назначено на 15 мая и пройдет в здании Карасайского районного суда.
Ученик шестого класса одной из школ Алматы Оркен Азаматулы пропал 19 января, когда вышел из школы и не вернулся домой. Заявление в полицию о пропаже мальчика его бабушка написала вечером того же дня. Позже было найдено тело ребенка. В убийстве подозревается мачеха мальчика. По данным следствия, женщина вместе с сообщниками похитила ребенка, а затем отвезла в заранее арендованный дачный дом. Там ребенка жестоко убили. По версии следствия, таким образом Шарипа Акбердиева хотела отомстить мужу.
Кроме того, в ходе допроса удалось выяснить, что ранее женщина планировала убийство свекрови. Сейчас женщина и четверо подозреваемых — это дочь и сын Акбердиевой, а также двое сообщников — арестованы. Им предъявлено обвинение по двум статьям — умышленное убийство и похищение человека. Как сообщил прокурор Алмалинского района Алматы Мадияр Басшыбаев, мачеха, подозреваемая в организации и убийстве 11-летнего пасынка в Алматы, пошла на это из-за неприязненных отношений со свекровью и из желания отомстить мужу.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото © SPUTNIK / СЕРИКЖАН КОВЛАНБАЕВ
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