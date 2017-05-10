С 2018 года в Казахстане внедрят адресную социальную помощь нового формата

Она будет разделена на два вида.

В рамках проекта «Өрлеу» в Казахстане вводится институт сопровождения семьи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и соцзащиты населения.

Напомним, для реализации Плана нации - 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ Главы государства с 2014 года в пилотном режиме во всех регионах страны был внедрен проект «Өрлеу». Этим проектом предусмотрена выплата обусловленной денежной помощи малообеспеченным гражданам, проживающим с доходами ниже 60% от прожиточного минимума, при условии заключения социального контракта и участия их в активных мерах содействия занятости. В рамках социального контракта для каждой семьи разрабатывается индивидуальный план по выходу из сложной жизненной ситуации.

За первый квартал 2017 года в проекте приняли участие 48,3 тыс. человек, или 8,2 тыс. семей. За этот период ими получено обусловленной денежной помощи на сумму 1,7 млрд тенге (из средств республиканского и местных бюджетов). По состоянию на 1 апреля 87% трудоспособных членов семей-участников проекта уже трудоустроены на постоянные рабочие места.

Согласно прогнозам, в 2017 году участие в проекте «Өрлеу» примут порядка 150 тысяч человек.

С 1 января 2018 года во всех регионах Казахстана будет внедрена адресная социальная помощь нового формата (АСП), подразумевающая разделение на 2 вида: безусловную и обусловленную денежную помощь.

«Таким образом, в Казахстане вводится институт сопровождения семьи, поскольку предметом социального контракта является комплекс мероприятий, осуществляемый уполномоченным органом и семьей. Вместе с тем, в случае отказа (без уважительных причин) от участия в выработанных мерах по улучшению ситуации, трудоспособный участник проекта получает предупреждение, при этом сумма дополнительной обусловленной денежной помощи может быть уменьшена на 50%. Однако, социальная поддержка в виде обусловленной денежной помощи для детей сохраняется в полном объеме, то есть АСП на каждого ребенка будет выплачиваться независимо от участия трудоспособных членов семьи в активных мерах содействия занятости», - пояснили в Минтруда.

Безусловная денежная помощь будет предоставляться тем семьям, в составе которых нет трудоспособных членов (например, семьи инвалидов или пожилых пенсионеров), или семьям, трудоспособные члены которых по объективным причинам не могут участвовать в мерах содействия занятости (например, одинокие матери с детьми дошкольного возраста). Для таких семей обязательное участие в мерах занятости для получения пособия не требуется.

Обусловленная денежная помощь предлагает возможность дополнительной помощи для трудоспособных членов семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации путем заключения социального контракта.

Обусловленная помощь нужна для того, чтобы обеспечить стабильность заработка в будущем через трудоустройство, обучение новой специальности с последующим трудоустройством. В период участия в проекте участнику предлагается дополнительная персональная денежная помощь.