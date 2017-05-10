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В Австралии найдены древнейшие следы жизни на Земле

10 мая 2017, 16:39

Возраст найденных окаменелостей микроорганизмов оценивается в 3,48 миллиарда лет.

Ученые из Австралии и Новой Зеландии обнаружили древнейшие известные науке останки микроорганизмов. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Communications, кратко о нем сообщает Университет Нового Южного Уэльса (Австралия), передает Lenta.ru

Возраст найденных окаменелостей микроорганизмов оценивается в 3,48 миллиарда лет. Они обнаружены в регионе Пилбара на севере Западной Австралии, где в древности действовали вулканы.

Ранее древнейшими существами, обитавшими на суше, считались микроорганизмы, останки которых найдены в Южной Африке. Их возраст оценивался в 2,9 миллиарда лет.

Исследование ученых позволяет предположить, что жизнь на Земле возникла на суше, а не в море. По мнению специалистов, примерно таким же образом первые микроорганизмы могли появиться на Марсе.

Фото: UNSW

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