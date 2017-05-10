В Австралии найдены древнейшие следы жизни на Земле
10 мая 2017, 16:39
Возраст найденных окаменелостей микроорганизмов оценивается в 3,48 миллиарда лет.
Ученые из Австралии и Новой Зеландии обнаружили древнейшие известные науке останки микроорганизмов. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Communications, кратко о нем сообщает Университет Нового Южного Уэльса (Австралия), передает Lenta.ru
Возраст найденных окаменелостей микроорганизмов оценивается в 3,48 миллиарда лет. Они обнаружены в регионе Пилбара на севере Западной Австралии, где в древности действовали вулканы.
Ранее древнейшими существами, обитавшими на суше, считались микроорганизмы, останки которых найдены в Южной Африке. Их возраст оценивался в 2,9 миллиарда лет.
Исследование ученых позволяет предположить, что жизнь на Земле возникла на суше, а не в море. По мнению специалистов, примерно таким же образом первые микроорганизмы могли появиться на Марсе.
Фото: UNSW
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