Porsche не станет заряжать свои кроссоверы

По словам господина Пренингера, ценность гражданских автомобилей Porsche GT – в их родстве с гоночными машинами.

Несмотря на рост популярности спортивных внедорожников, компания Porsche не планирует выпускать версии Cayenne или Macan, которые удостоились бы шильдика GT. Об этом изданию Car and Driver сообщил Андреас Пренингер, возглавляющий подразделение Porsche GT.





По словам господина Пренингера, ценность гражданских автомобилей Porsche GT – в их родстве с гоночными машинами. Соответственно, ни одна модель не может получить GT-вариант без участия в автоспортивной программе. «Если бы мы собирались выступать в Дакаре с Macan или Cayenne – а таких планов у нас нет – это было бы хорошим поводом, чтобы сделать кроссовер для обычных дорог, максимально приближенный к гоночному», – заявил Пренингер, добавив, что считает неправильным использование значка GT на Cayenne или Panamera просто ради повышения рыночной привлекательности автомобилей.





В настоящее время топовым Porsche Cayenne является 570-сильная модификация Turbo S, развивающая 100 км/ч за 4,1 секунды.



