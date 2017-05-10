Названа стоимость голов Ибрагимовича за «Манчестер Юнайтед»

Средняя сумма, полученная за первые пять голов шведского форварда в сезоне, составила 47 тысяч фунтов стерлингов (56 тысяч евро) за мяч.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, согласно контракту, получал бонусные выплаты за забитые мячи. Об этом сообщает The Daily Mail.





Средняя сумма, полученная за первые пять голов шведского форварда в сезоне, составила 47 тысяч фунтов стерлингов (56 тысяч евро) за мяч. За голы с 5-го по 10-й Ибрагимович получил по 79 тысяч, с 10-го по 15-й — 111 тысяч, с 15-го по 20-й — 143 тысячи. После того как шведу удалось преодолеть отметку в 20 забитых мячей за сезон, футболист стал получать по 119 тысяч за гол.





Общая сумма бонусов за голы составила 2,86 миллиона фунтов стерлингов (3,92 миллиона евро). Всего за год футболист заработал в МЮ более 19 миллионов.





В конце апреля 2017 года СМИ сообщали, что Ибрагимович пропустит остаток сезона из-за травмы колена.





Швед присоединился к МЮ летом прошлого года. В составе манкунианцев Ибрагимович провел 46 матчей во всех турнирах, забил 28 мячей и сделал восемь результативных передач.





Фото: Bruno Fahy / Zumapress / Globallookpress.com



