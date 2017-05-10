Спортсменки из Актау завоевали четыре медали на международном турнире по борьбе в России
10 мая 2017, 17:03
Актауские спортсменки, принимавшие участие в соревнованиях, с достоинством защитили спортивную честь Мангистауской области и привезли четыре медали.
Одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали завоевали актауские спортсменки на международном турнире по вольной борьбе. В соревнованиях, которые проходили в Оренбурге, участвовали более 250 спортсменок из России и Казахстана, сообщает Lada.kz.
Актауские спортсменки, принимавшие участие в соревнованиях, с достоинством защитили спортивную честь Мангистауской области и привезли четыре медали.
«Золото» в копилку сборной Мангистауской области принесла Марал Танибергенова, выступавшая в весовой категории 38 кг. Марал, одержав убедительную победу над тремя соперницами, вышла в финал. В завершающей схватке Марал не оставила шансов на победу сопернице из России. Напомним, что в начале мая Марал Танибергенова завоевала бронзовую медаль на международном турнире по вольной борьбе в Турции.
Асем Кайбуллаева, выступавшая в весовой категории 43 кг, стала обладательницей медали серебряного отлива.
Третьи места заняли Алена Елесеева в весе 32 кг и Сабина Кайбуллаева, выступавшая в категории 38 кг.
— Наши спортсменки успешно выступили на соревнованиях. Все справились с поставленной задачей. Будем готовиться и работать над ошибками. Впереди нас ждет множество турниров как республиканского, так и международного масштаба, — сказал Александр Мухалев, тренер СДЮШОР Актау по вольной борьбе.
Фото Lada.kz
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