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Суд продлил арест Куандыка Бишимбаева до 10 июня

10 мая 2017, 17:08

Суд продлил на месяц срок ареста для экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева.

Суд в Астане продлил на месяц арест бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева.

Ранее суд продлил срок нахождения под стражей до 10 мая.

"Алматинский районный суд №2 Астаны продлил срок содержания под стражей до 10 июня", — сказал собеседник Sputnik Казахстан по телефону. Бишимбаев находится под арестом с 12 января по подозрению в неоднократном получении взяток, а также по подозрению в хищении 1 миллиарда тенге при строительстве стекольного завода в Кызылорде.

Как сообщали ранее в агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции РК, Бишимбаев, будучи еще председателем правления АО "НУХ Байтерек" организовал преступную схему по хищению 1 миллиарда тенге при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде через подведомственную компанию ТОО "Orda Glass" и ее подрядную организацию ТОО "Шымкентхиммонтаж".

В преступную схему также были вовлечены руководители указанных организаций Ибрашев Д., Исабек Ж. и Кожабаев М.

Похищенные денежные средства обналичивались через аффилированную компанию ТОО "Завод строительных металлоконструкций" под видом оплаты за питание и проживание рабочих. Из указанной суммы Бишимбаев К. лично получил 2 миллиона долларов США через посредника — своего двоюродного брата Нурлыбек С, следует из материалов антикоррупционного ведомства.

В отношении Исабек, Кожабаева и Нурлыбек с санкции суда избран арест. Ибрашев, с учетом признания вины и оказания содействия следствию, помещен под домашний арест. Проводится досудебное расследование.

Источник: Sputnik Казахстан
Фото © AFP / Thomas Samson

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