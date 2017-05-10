Суд продлил арест Куандыка Бишимбаева до 10 июня

Ранее суд продлил срок нахождения под стражей до 10 мая.

"Алматинский районный суд №2 Астаны продлил срок содержания под стражей до 10 июня", — сказал собеседник Sputnik Казахстан по телефону. Бишимбаев находится под арестом с 12 января по подозрению в неоднократном получении взяток, а также по подозрению в хищении 1 миллиарда тенге при строительстве стекольного завода в Кызылорде.

Как сообщали ранее в агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции РК, Бишимбаев, будучи еще председателем правления АО "НУХ Байтерек" организовал преступную схему по хищению 1 миллиарда тенге при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде через подведомственную компанию ТОО "Orda Glass" и ее подрядную организацию ТОО "Шымкентхиммонтаж".





В преступную схему также были вовлечены руководители указанных организаций Ибрашев Д., Исабек Ж. и Кожабаев М.



