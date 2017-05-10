Суд продлил арест Куандыка Бишимбаева до 10 июня

Суд в Астане продлил на месяц арест бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева.

Ранее суд продлил срок нахождения под стражей до 10 мая.

«Алматинский районный суд №2 Астаны продлил срок содержания под стражей до 10 июня», — сказал собеседник Sputnik Казахстан по телефону. Бишимбаев находится под арестом с 12 января по подозрению в неоднократном получении взяток, а также по подозрению в хищении 1 миллиарда тенге при строительстве стекольного завода в Кызылорде.

Как сообщали ранее в агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции РК, Бишимбаев, будучи еще председателем правления АО «НУХ Байтерек» организовал преступную схему по хищению 1 миллиарда тенге при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде через подведомственную компанию ТОО «Orda Glass» и ее подрядную организацию ТОО «Шымкентхиммонтаж».

В преступную схему также были вовлечены руководители указанных организаций Ибрашев Д., Исабек Ж. и Кожабаев М.

Похищенные денежные средства обналичивались через аффилированную компанию ТОО «Завод строительных металлоконструкций» под видом оплаты за питание и проживание рабочих. Из указанной суммы Бишимбаев К. лично получил 2 миллиона долларов США через посредника — своего двоюродного брата Нурлыбек С, следует из материалов антикоррупционного ведомства.

В отношении Исабек, Кожабаева и Нурлыбек с санкции суда избран арест. Ибрашев, с учетом признания вины и оказания содействия следствию, помещен под домашний арест. Проводится досудебное расследование.