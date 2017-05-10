Из ЮКО в Астану отправили 262 тонн овощей

13-14 мая текущего года в Астане состоится сельскохозяйственная ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей Южно-Казахстанской области, посвященная международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017», передает пресс-служба акима области.









В этой связи, в Астану отправлен караван продукции сельхозтоваропроизводителей, груженный 262 тоннами овощей, стоимостью 135,6 млн.тг. В том числе, мясо конины - 22 тонны, мясо индейки – 15 тонн, макаронные изделия - 10 тонн,помидоры – 71 тонн, огурцы – 71 тонн, молочная продукция - 7 тонн, колбасные изделия – 3 тонны, рыбная продукция – 3 тонны, кымыран – 1 тонна, 10 тысяч штук яиц.









«Все области республики активно готовятся к проведению мероприятия политического значения на высоком уровне. В этой связи, свой вклад вносит и Южно-Казахстанская область. Сегодняшнее мероприятие яркое тому подтверждение. Южноказахстанские крестьяне отправляют на выставку ЭКСПО свою первую продукцию. 25 автомобилей, оснащенные рефрижираторами уже готовы к отъезду в столицу», - сказал заместитель акима Бауыржан Жамалов.









Стоит отметить, Южно-Казахстанская область проведет 6 ярмарок в рамках выставки ЭКСПО-2017. За этот период южноказахстанские крестьяне отправят 12976 тонн сельхоз продукции по 28 видам.С этой целью были отобраны 35 крупных предприятий и личных подсобных хозяйств области.









Отметим, что отечественная продукция будет представлена гостям и жителям столицы в качестве ярмарки.









Фото: Пресс-служба акима ЮКО



