Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Из ЮКО в Астану отправили 262 тонн овощей

10 мая 2017, 17:24

Южно-Казахстанская область проведет 6 ярмарок в рамках выставки ЭКСПО-2017.

13-14 мая текущего года в Астане состоится сельскохозяйственная ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей Южно-Казахстанской области, посвященная международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017», передает пресс-служба акима области.



В этой связи, в Астану отправлен караван продукции сельхозтоваропроизводителей, груженный 262 тоннами овощей, стоимостью 135,6 млн.тг. В том числе, мясо конины - 22 тонны, мясо индейки – 15 тонн, макаронные изделия - 10 тонн,помидоры – 71 тонн, огурцы – 71 тонн, молочная продукция - 7 тонн, колбасные изделия – 3 тонны, рыбная продукция – 3 тонны, кымыран – 1 тонна, 10 тысяч штук яиц.



«Все области республики активно готовятся к проведению мероприятия политического значения на высоком уровне. В этой связи, свой вклад вносит и Южно-Казахстанская область. Сегодняшнее мероприятие яркое тому подтверждение. Южноказахстанские крестьяне отправляют на выставку ЭКСПО свою первую продукцию. 25 автомобилей, оснащенные рефрижираторами уже готовы к отъезду в столицу», - сказал заместитель акима Бауыржан Жамалов.



Стоит отметить, Южно-Казахстанская область проведет 6 ярмарок в рамках выставки ЭКСПО-2017. За этот период южноказахстанские крестьяне отправят 12976 тонн сельхоз продукции по 28 видам.С этой целью были отобраны 35 крупных предприятий и личных подсобных хозяйств области.



Отметим, что отечественная продукция будет представлена гостям и жителям столицы в качестве ярмарки.



Фото: Пресс-служба акима ЮКО


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...