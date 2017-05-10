Гражданин Эквадора поставил рекорд по скорости восхождения на Эльбрус
10 мая 2017, 17:27
Несмотря на впечатляющую высоту, это далеко не самая сложная вершина для альпинистов.
Гражданин Эквадора Карл Эглоф взобрался на вершину высочайшей горы Европы, Эльбруса, за 3 часа 24 минуты. Это мировой рекорд, сообщает "Моя планета".
Об успехе скайраннера написали в «Российской газете». Ранее лучшее время принадлежало россиянину Виталию Шкелю. В 2015 году он взошел на гору в Кабардино-Балкарии за 3 часа 29 минут.
Эльбрус — самая высокая гора Европы и России, это потухший вулкан с двумя вершинами. Западная вершина имеет высоту 5642 м, Восточная — 5621 м. Между ними — около 3 км. На седловине между вершинами расположен самый высокогорный приют Европы.
Несмотря на впечатляющую высоту, это далеко не самая сложная вершина для альпинистов. Во многом благодаря этому Эльбрус пользуется большой популярностью у горных экстремалов. Недавно на вершину горы поднялся даже кот.
Фото: www.moya-planeta.ru
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