Гражданин Эквадора поставил рекорд по скорости восхождения на Эльбрус

Об успехе скайраннера написали в «Российской газете». Ранее лучшее время принадлежало россиянину Виталию Шкелю. В 2015 году он взошел на гору в Кабардино-Балкарии за 3 часа 29 минут.

Эльбрус — самая высокая гора Европы и России, это потухший вулкан с двумя вершинами. Западная вершина имеет высоту 5642 м, Восточная — 5621 м. Между ними — около 3 км. На седловине между вершинами расположен самый высокогорный приют Европы.

Несмотря на впечатляющую высоту, это далеко не самая сложная вершина для альпинистов. Во многом благодаря этому Эльбрус пользуется большой популярностью у горных экстремалов. Недавно на вершину горы поднялся даже кот.