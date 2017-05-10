Отдыхающих на берегу реки Бухтарма напугал предмет, похожий на мину

Отдых зыряновцев на берегу реки Бухтарма был сорван из-за найденного металлического предмета, похожего на мину, передает корреспондент передает корреспондент YK-news.kz





Побережье реки в районе Малеевского моста со стороны поселка Путинцево — излюбленное место отдыха зыряновцев и жителей близлежащих сел. Во вторник, 9 мая, на берегу собралось большое количество отдыхающих. Но спокойно отпраздновать День Победы не получилось.





— Мы сидели, подошел мужчина в форме и вежливо попросил нас покинуть наше место, переехать через мост на другой берег, — рассказала корреспонденту YK-news.kz очевидец произошедшего Ирина. — Это было примерно в три часа дня. Мужчина не объяснил причину, просто сказал, что есть вероятность опасности и, пока обстоятельства не будут выяснены, нас настоятельно просят уехать.





По словам девушки, отдыхающие из соседней компании начали возмущаться.





— Люди сердились, говорили, что впервые в этом сезоне выехали отдохнуть на природу, а им не дают спокойно шашлык пожарить, — рассказала Ирина. — Но мужчина в форме все-таки смог тактично убедить компанию уехать.





Место отдыха было оцеплено и больше машины туда не пропускали, добавила девушка.





— На телефон 102 поступил звонок от мужчины, — рассказала о произошедшем начальник штаба Зыряновского РОВД Асель Сулейменова. — Житель города Зыряновск сообщил, что на берегу реки Бухтарма возле Малеевского моста, со стороны села Путинцево, под деревом обнаружил металлический предмет, похожий на мину.





Отдыхающих быстро эвакуировали, не создавая паники.





— Мы обязаны были обеспечить безопасность людей, не имели права рисковать, — пояснила глава штаба ЗРОВД. — На место прибыли сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям Зыряновского района, начальник Зыряновского РОВД Шалкар Кунанбаев, аким Зыряновского района Нуржан Токсеитов, пожарные, спасатели, скорая помощь.





Для работы с подозрительным предметом были вызваны сотрудники ДВД ВКО из областного центра. К счастью, обнаруженный заряд оказался не опасным.





— Было установлено, что это противотанковая мина, учебная, — сообщила Асель Сулейменова. — Никто не пострадал. Сейчас выяснятся при каких обстоятельствах учебная мина попала на побережье реки.





Екатерина Тамбовцева