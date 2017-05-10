Мажилисмен: В Казахстане не хватает клинических фармакологов

В Казахстане не хватает около 900 клинических фармакологов. Об этом сообщил секретарь комитета Мажилиса по социально-культурному развитию, руководитель специальной временной комиссии по подготовке парламентских слушаний Бейбит Мамраев на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает МИА «Казинформ».

«По данным, которыми я владею, у нас сегодня работают порядка 200 фармакологов. И что интересно, из них только пять процентов - дипломированные, изначально получившие фармакологическое образование. Видимо, остальная часть где-то в другой сфере определяется. Это раз. Второе, получается, если пять процентов работают, то остальная часть этого количества людей, они люди, прошедшие через систему стажировок, повышения квалификации. То есть, получившие сертификат. В целом, у меня нет оснований сомневаться в их компетентности, но налицо их нехватка. Не хватает фармакологов», - сказал Бейбит Мамраев.

По его словам, в клиниках должны работать грамотные, компетентные фармакологи, которые обеспечат хорошую госпитальную фармацию, и помогут результативно лечить больных, рационально использовать лекарственные средства.

Мажилисмен также сообщил, что в рамках подготовки к запланированным на 12 мая парламентским слушаниям во вопросам лекарственного обеспечения и развития фармацевтической отрасли, сделан ряд депутатских запросов, в том числе по подготовке клинических фармакологов.

Мейрамбек Байгарин