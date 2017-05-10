Орбиту МКС скорректируют для подготовки к посадке «Союза МС-03»

Орбиту Международной космической станции (МКС) скорректируют 18 мая для подготовки к посадке космического корабля «Союз МС-03». Об этом сообщили в Центре управления полетами (ЦУП) , передает , передает РИА Новости





«Коррекция орбиты Международной космической станции запланирована 18 мая в 1:15 мск. Коррекция будет проводиться с помощью двигателей служебного модуля «Звезда», целью будет формирование баллистических условий для посадки спускаемого аппарата корабля «Союз МС-03», — говорится в сообщении.





Посадка корабля запланирована 2 июня 2017 года. На Землю после полугодовой экспедиции вернутся российский космонавт Олег Новицкий и европейский астронавт Тома Песке. На МКС они отправились 17 ноября 2016 года.





«Расстыковка планируется в 13.45 мск, а приземление спускаемого аппарата в 17.10 мск», — добавили в агентстве.



