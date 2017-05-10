Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Орбиту МКС скорректируют для подготовки к посадке «Союза МС-03»

10 мая 2017, 17:44

Посадка корабля запланирована 2 июня 2017 года.

Орбиту Международной космической станции (МКС) скорректируют 18 мая для подготовки к посадке космического корабля «Союз МС-03». Об этом сообщили в Центре управления полетами (ЦУП), передает РИА Новости.

«Коррекция орбиты Международной космической станции запланирована 18 мая в 1:15 мск. Коррекция будет проводиться с помощью двигателей служебного модуля «Звезда», целью будет формирование баллистических условий для посадки спускаемого аппарата корабля «Союз МС-03», — говорится в сообщении.

Посадка корабля запланирована 2 июня 2017 года. На Землю после полугодовой экспедиции вернутся российский космонавт Олег Новицкий и европейский астронавт Тома Песке. На МКС они отправились 17 ноября 2016 года.

«Расстыковка планируется в 13.45 мск, а приземление спускаемого аппарата в 17.10 мск», — добавили в агентстве.

Фото: © СС0

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...