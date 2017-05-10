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В Алматы сняли на видео избиение парня и девушки

10 мая 2017, 17:48

Полиция проверяет видео.

Полиция уже устанавливает личности участников потасовки, произошедшей у одного из ночных развлекательных заведений Алматы, сообщает patrul.kz.

На ролике, который прислал в редакцию «Дорожного патруля» житель мегаполиса, видно, как у входа в то самое заведение (Жетысуский район) стоит девушка и разговаривает с парнем. Изначально это не походило на выяснение отношений, однако в один момент молодой человек берет даму за грудки и тащит в сторону. После этого он валит ее на землю и что-то пытается объяснить. Сопротивляться напору агрессивного кавалера у девушки не получается.

Тем временем на заднем плане можно разглядеть, как группа молодых людей тащит на руках, вероятно, избитого паренька. Затем видео прерывается, но через какое-то время возобновляется. Из действующих лиц конфликта в кадре видно только девушку и ее истязателя, которые уже довольно мирно и без рукоприкладства продолжают беседу.

В полиции Алматы сообщили, что запечатленные очевидцем события уже проверяются. Опрошен весь работавший в то утро персонал заведения. Начато досудебное расследование происшествия.


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