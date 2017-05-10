Infiniti передумала модернизировать QX80

В нынешнем году Infiniti представит новый QX80. Хотя официально речь идет о смене поколений, технически это будет все та же машина: она сохранит и позаимствованную у Nissan Armada архитектуру, и 5,6-литровый 400-сильный атмосферник V8. Соответствующее заявление сделал президент Infiniti Motor Роланд Крюгер, которого цитирует издание Motor Trend.





По словам Крюгера, в модернизации Infiniti QX80 нет необходимости: «Это очень успешный автомобиль и очень успешная архитектура, они вписываются в рынок». Продажи подтверждают эту точку зрения: за первые четыре месяца 2017 года компания реализовала почти 6 700 внедорожников – на 31% больше, чем за тот же период 2016-го. Всего в 2016-м было продано 16 772 экземпляра QX80 (+7% по сравнению с 2015-м).





Таким образом, Infiniti QX80 2018 года в плане технологий будет мало отличаться от Infiniti QX56 2010-го. При этом внедорожник получит совершенно новый дизайн, выполненный в стиле концепта QX80 Monograph, который показали этой весной в Нью-Йорке. Напомним, предыдущий рестайлинг модель пережила в 2014 году.



