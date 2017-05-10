В Камбодже построят VIP-тюрьмы с платным размещением

Власти Камбоджи построят тюрьму с улучшенными условиями содержания, за пребывание в которой заключенные должны будут платить деньги, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Phnom Penh Post.

"Тот, кто сможет платить за пребывание, получит возможность размещения. На первом этапе там будет 400 человек. Цену определит (строительная) компания", — цитирует газета заявление представителя местного департамента по управлению тюрьмами. Он пояснил, что новые тюрьмы буду оснащены более просторными камерами и пространством для физических упражнений и молитв.

Как сообщается, проектом стоимостью в 4 миллиона долларов занимается китайская компания Kunn Rekon Holdings. По словам замуправляющего компанией, целью строительства новых блоков является разгрузка уже существующих тюрем. После завершения строительства "VIP-тюрьмы" смогут принять около 1,2 тысячи заключенных, в том числе 180 человек, находящихся на лечении от наркотической зависимости.

Первый блок сооружений будет сдан уже в середине 2018 года, сообщает издание. Согласно договору, в течение 45 лет доходы от тюрем с платным размещением будут делить между собой местные власти и китайская компания-застройщик.

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