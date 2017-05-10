Назарбаев поздравил нового президента Кореи и пригласил в Казахстан

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму поздравления Мун Чже Ину в связи с избранием на пост Президента Республики Корея, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства поздравил Мун Чже Ина с победой на внеочередных выборах Президента Республики Корея, пожелав ему крепкого здоровья и успехов, а дружественному корейскому - народу мира и процветания.

«Уверен, что Ваши профессиональные навыки и жизненный опыт позволят обеспечить дальнейшее процветание и развитие Южной Кореи, а также укрепить ее роль на мировой арене.

В этом году мы отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений между Казахстаном и Кореей. С момента обретения независимости нашей страной всесторонне расширяется сотрудничество между Астаной и Сеулом. Я верю, что мы и впредь будем развивать двусторонние отношения в духе стратегического партнерства», - говорится в телеграмме.

Также Нурсултан Назарбаев пригласил Мун Чже Ина посетить Казахстан и обсудить вопросы укрепления взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

Фото с сайта 7news.kz