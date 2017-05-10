Назначен посол Казахстана в Хорватии
10 мая 2017, 18:42
Им стал Барлыбаев Толежан.
Указом Главы государства Барлыбаев Толежан Турсунович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Хорватия.
Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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