В Астане изменятся схемы движения некоторых автобусов

С 10 по 15 мая в связи с ремонтом дорог движение транспорта по пр. Кабанбай батыра на участке от ул. Сыганак до ул. Алматы будет перекрыто. В связи с чем изменятся схемы движения некоторых маршрутов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт города.

В частности, маршруты № 10, 12, 27, 37 - с начального остановочного пункта «Железнодорожный вокзал» до остановочного пункта «Кардиологический центр» следуют без изменения - далее направо на ул. Сыганак - налево на пр. Туран - налево на ул. Керей-Жанибек хандар - направо на пр. Кабанбай батыра - далее по утвержденной схеме движения.

Также маршруты № 302, 303, 308, 309 будут выезжать с остановочного пункта «Кардиологический центр» («ТРЦ «Азия парк») - далее налево на ул. Сыганак - направо на ул. Сауран - направо на ул. Керей-Жанибек хандар - налево на пр. Кабанбай батыра - далее по утвержденной схеме движения.







