Аким ЮКО встретился с делегацией из Джизакской области

На встрече глава региона Жансеит Туймебаев отметил, что у двух областей много общего, огромный потенциал.

Сегодня аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев принял делегацию, возглавляемую акимом Джизакской области Республики Узбекистан Улугбеком Узаковым. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

Кроме того, во встрече участвовали представители деловых кругов двух регионов, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Узбекистан Ерик Утембаев и Посол Республики Узбекистан в Республике Казахстан Икром Назаров. В ходе беседы стороны обсудили вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

На встрече глава региона Жансеит Туймебаев отметил, что у двух областей много общего, огромный потенциал. Более того, необходимо увеличить объем экспорта продукции в соседнее государство.

Наряду с этим, стороны обсудили вопросы регионального сотрудничества, направленных на развитие торгово-экономических и культурно–гуманитарных взаимоотношений.

Стоит отметить, что товарооборот за прошлый год между Республикой Узбекистан и Южно-Казахстанской областью составил 532 млн. долларов США, где экспорт продукции составил 194 млн., а импорт - 338 млн. долларов США.





Фото Самата Мырзалиева