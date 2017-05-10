NASA опубликовало снимки облаков на спутнике Сатурна
На официальном сайте NASA опубликованы детальные снимки, сделанные фотоаппаратурой зонда Cassini.
Фотографии газовых облаков на крупнейшем спутнике Сатурна — Титане были сделаны зондом Cassini с расстояния в 500 тысяч километров.
На фотографиях хорошо видны "озёра" и "моря" Титана, а также крупные метановые облака, которые стелются над поверхностью спутника в несколько слоёв, пишет Лайф. Учёные считают, что летом в северном полушарии Титана повышается активность формирования облаков.
Согласно программе миссии, Cassini должен сфотографировать всё северное полушарие спутника Юпитера, собрать данные о частицах пыли в кольцах, используя специальный ультрафиолетовый спектрометр, а также собрать данные о верхних слоях атмосферы Юпитера. Полученные изображения позволят учёным определить, как менялась атмосфера планеты, и понять, насколько пригодны такие условия для существования жизни.
Фото: © NASA
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.