NASA опубликовало снимки облаков на спутнике Сатурна

Фотографии газовых облаков на крупнейшем спутнике Сатурна — Титане были сделаны зондом Cassini с расстояния в 500 тысяч километров.

На фотографиях хорошо видны "озёра" и "моря" Титана, а также крупные метановые облака, которые стелются над поверхностью спутника в несколько слоёв, пишет Лайф. Учёные считают, что летом в северном полушарии Титана повышается активность формирования облаков.

Согласно программе миссии, Cassini должен сфотографировать всё северное полушарие спутника Юпитера, собрать данные о частицах пыли в кольцах, используя специальный ультрафиолетовый спектрометр, а также собрать данные о верхних слоях атмосферы Юпитера. Полученные изображения позволят учёным определить, как менялась атмосфера планеты, и понять, насколько пригодны такие условия для существования жизни.

Фото: © NASA