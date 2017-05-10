Раскрыты махинации Аблязова в Грузии

Благодаря грузинским проектам Аблязов и его сообщники в общей сложности похитил порядка 300 миллионов долларов.

В Алматы продолжается процесс по делу экс-главы БТА Банка Мухтара Аблязова. На очередном заседании был рассмотрен эпизод о кредитовании аффилированных компаний якобы для строительства гостиничного комплекса в Грузии и покупки доли телекоммуникационной компании в этой стране.

По уже классической для БТА Банка и Мухтара Аблязова схеме в 2007 году сотрудниками финансового института были подготовлены документы на компанию «Medea Hotel Company B.V.». Как выяснило следствие, данная процедура была совершена с целью хищения средств БТА Банка.

В этом же году по отработанной в БТА Банке схеме была составлена заявка от «Medea Hotel Company B.V.» на открытие кредитной линии в размере 42,5 миллионов долларов США для строительства гостиницы «Медея» и пополнения оборотных средств.

Естественно, никаких проблем с ее одобрением не возникло. Кредитный комитет не проводил экспертиз, не проверял заемщика и его кредитную историю. Сотрудники банка прекрасно знали, кто является фактическим владельцем компании-заемщика, поэтому решение было принято в кратчайшие сроки.

Вскоре кредитный комитет принял решение об увеличении общего лимита кредитования с 42,5 до 69 миллионов долларов США.

«Отсутствуют заключение банка, содержащее оценку о возможности реализации заемщиком целей и задач, определенных в его бизнес-плане, заключение, содержащее оценку финансового состояния заемщика, мониторинговый отчет целевого использования заемных денег и анализ эффективности используемого рефинансируемого кредита, прогноз возвратности кредита и его целесообразности», - сказал представитель потерпевшей стороны Талгат Амантай.

Выданный кредит, как и многие другие, не был погашен. В общей сложности, по информации Талгата Амантая, по этой схеме из Банка было похищено более 20 миллионов долларов. Примечательно, что и гостиница в Грузии не была построена. В конечном итоге все выданные деньги были похищены и потрачены Аблязовым.

По практически аналогичной схеме из средств БТА Банка Аблязов похитил еще более 125 миллионов долларов. В этом случае в качестве заемщика выступила подставная компания «Black Sea Telekom Holding B.V.», контроль над которой был также установлен сообщниками Аблязова.

Однако на этот раз целью финансирования указывалось приобретение доли в уставном капитале «Объединенной Телекоммуникационной Компании Грузии». Руководство БТА Банка в полном объеме удовлетворило кредитную заявку неплатежеспособной компании. При этом деньги до сих пор не возвращены, а прокредитованные проекты в Грузии так и не принесли никаких дивидендов.

Интересы Аблязова в Грузии не ограничились двумя проектами. За очень короткий промежуток времени БТА Банка при непосредственном участии Аблязова профинансировал еще пять проектом.

Так компания «Georgia tourists B.V.» получила более 3 миллионов долларов для приобретения земельных участков. Ровно 4 миллиона долларов было выдано компании «Kolhida Invest B.V.» для строительства гостинично-жилого комплекса «Месхети» в г. Батуми. Почти на 56 миллионов долларов была прокредитована «Tbilisi Hotel Holding B.V.» с целью покупки недвижимости в Грузии. Еще на 10 миллионов долларов была профинансирована компания «Batumi Rivera B.V.» для приобретения земельного участка и частичного строительства объектов.

Самый крупный заем в размере 78,7 миллионов долларов США был выдан компании «Tbilisi central plaza B.V.». для приобретения земель и площадей, осуществления проектных работ, девелопмент, финансирование административных расходов и оборотных средств. Благодаря грузинским проектам Аблязов и его сообщники в общей сложности похитил порядка 300 миллионов долларов.

Автор: Шолпан Оразбекова, МИА Казинформ